Die Commerzbank-Tochter Comdirect trumpft einmal mehr mit Zahlen auf. Im zweiten Quartal lief es blendend, die Prognose wird schon wieder erhöht. DER AKTIONÄR ordnet die Zahlen ein und erklärt, was man daraus für das Ergebnis der Commerzbank selbst herauslesen kann, und was nicht.Der Wertpapierhandel von Kunden bei der Online-Bank ist aufgrund der Corona-Pandemie regelrecht explodiert. "Wir verzeichnen in den ersten sechs Monaten 2020 nicht nur eine Höchstmenge an Trades, sondern auch das größte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...