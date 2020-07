Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet wird die US-Notenbank den Leitzins nahe Null belassen und die lockere Geldpolitik beibehalten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In der anhaltenden Corona Welle sei die US-Wirtschaft und vor allem der Arbeitsmarkt noch weit von der Normalität entfernt. So wolle die US-Regierung ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 1 Billion USD bringen. Der EUR/USD halte sich signifikant über der 1,17er Marke. Über Nacht sei der Widerstand 1,1770 durchbrochen und ein neues Hoch knapp über 1,1800 erreicht worden. Auch heute dürfte der EUR/USD im Bereich 1,1700 bis 1,1815 (markanter Widerstand) bleiben. (30.07.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...