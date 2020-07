Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der Run der Verbraucher auf Lebensmittel und Hygieneprodukte hat Unilever (ISIN NL0000009355 /WKN A0JMZB) ein überraschend starkes Quartal beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Wie der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern mitgeteilt habe, habe der Umsatz zwischen Anfang und April bei 13,3 Mrd. Euro und damit gerade mal 0,3 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Analysten hätten angesichts des Nachfrageeinbruchs in Restaurants und Kinos ein Minus von 4,3 Prozent erwartet. Auch beim Gewinn habe Unilever besser abgeschnitten als gedacht - dieser habe sich in den ersten sechs Monaten trotz Corona um 10,4 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro verbessert. Die Reaktion der Börse sei entsprechend ausgefallen: Die Aktien seien nach Bekanntgabe zeitweise um fast neun Prozent nach oben geschossen. Wie man jetzt bereits bei einer Seitwärtsbewegung Rendite machen könne, zeige eine Anleihe (ISIN DE000SB26RW8/ WKN SB26RW) der Société Générale. (Ausgabe 30/2020) (30.07.2020/alc/n/a) ...

