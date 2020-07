FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner tagelangen Lethargie mit Kursen zwischen 12 800 und 12 900 Punkten hat sich der Dax am Donnerstag klar für den Weg nach unten entschieden. Der Leitundex rutschte um gut 300 Punkte ab auf 12 524,84 PunKte, was ein Minus von 2,3 Prozent bedeutete.



Marktteilnehmer nannten als Gründe die wieder steigenden Coronavirus-Infektionen, ein noch schwächeres Wachstum in Deutschland als ohenhin erwartet sowie die ausbleibende Einigung in den USA über ein weiteres Konjunkturprogramm. Zudem enttäuschten einige Konzerne mit ihren Quartalszahlen, darunter Volkswagen , Fresenius und Deutsche Börse und HeidelbergCement ./ajx/fba

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de