Schick dein Haar in den Urlaub mit den neuen Keratin Reconstruct Haarmasken

Sommerurlaub mal anders! Wir alle haben uns eine kleine Pause vom Alltag mehr als verdient egal wo und wie wir unsere Ferien verbringen, ob auf Balkonien oder auf Reisen. So sehr wir den Sommer auch lieben, er und das tägliche Styling bedeuten Stress bis in die Haarspitzen und machen unser Haar urlaubsreif! Mit den neuen Pantene Pro-V Keratin Reconstruct Haarmasken gibt es nun das perfekte Urlaubsprogramm für unser Haar. Die Pflegeformel mit nährendem Keratin dringt tief in die Haarfasern ein, hilft Haarschäden zu reparieren1 und jede Strähne bis in die Spitzen zu stärken2! Die Einwirkzeit des Treatments lässt sich perfekt mit kleinen Auszeiten verbinden. Während man Zeit für sich genießt, entfaltet die Haarmaske ihren Zauber und lässt sommerliche Haarträume wahr werden!

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200730005452/de/

Hair Holidays mit Pantene Pro-V (Photo: Business Wire)

Jeder liebt ihn: den Sommer. Freibadbesuche, Sonnenbaden und warme Sommerabende mit Freunden gehören zu der Jahreszeit dazu. Doch damit einher gehen auch Strapazen für das Haar. Verstärkte UV-Strahlung, chlorhaltiges Wasser und auch (tägliches) Styling, vor allem mit Hitzestylingtools, sorgen für Schäden an der Haarstruktur und Feuchtigkeitsverlust. Das Ergebnis: stumpfe, brüchige, trockene und glanzlose Haare. Doch jetzt gibt es von Pantene Pro-V den Sommerurlaub für das Haar!

Die neuen Pantene Pro-V Keratin Reconstruct Haarmasken bieten Frauen und ihren Haaren eine Auszeit vom Alltag. Während man selbst kleine Entspannungsmomente für sich genießt und die Seele baumeln lässt, kann man seinem sommerstrapazierten Haar mit der Haarmaske ebenfalls einen Urlaub gönnen. Die Pflegestoffe in der Keratin Reconstruct Haarmaske können Haarschäden, die durch mechanischen Stress verursacht werden, reduzieren. Sie glätten die Haaroberfläche, reduzieren die Reibung zwischen den Haarfasern und verbessern die Kämmbarkeit des Haares, sodass es glatter und geschmeidiger wird. Einmal in der Woche statt der Pflegespülung angewandt, wirkt die Haarmaske wie Ferien für das Haar und diese Auszeiten lassen sich ideal mit kleinen Ruhemomenten verbinden. Sei es bei einem Beauty Abend oder auch bei einem leckeren Drink auf dem Balkon bei Sonnenuntergang: Während man sich etwas Erholung gönnt, kann die Keratin Reconstruct Haarmaske einwirken und lässt den Traum vom gesund glänzenden Sommerhaar Wirklichkeit werden!

Keratin Haar

Keratin ist ein wichtiger Bestandteil des Haares: Etwa 90 Prozent der inneren und äußeren Haarschicht bestehen aus diesem Protein. Im Inneren stärkt Keratin das Haar, auf der Oberfläche wirkt es schützend und macht es widerstandsfähig. Es ist wichtig für gesund aussehendes, glänzendes Haar. Haarstress verursacht durch Bürsten und Styling und auch die normale Abnutzung des Haares können jedoch die strukturellen Eigenschaften des Haares verändern. Die Haarfasern werden geschwächt, verlieren Keratin und werden trocken und brüchig.

Top-Tipps für die Sommer-Haarpflege von Pantene Pro-V Haarexperte Sacha Schütte:

1. "Zuerst ist es wichtig, seinen eigenen Haartyp zu kennen, damit man die Pflegeprodukte entsprechend der persönlichen Haarbedürfnisse auswählen kann und die besten Ergebnisse erzielt. Dazu gehört die Haarstruktur und die Haardicke. Bei der Wahl der passenden Pflegeserie hilft der Pantene Pro-V Haarberater."

2. "Egal welchen Haartyp man hat, besonders im Sommer ist für alle eine Systempflege wichtig! Das bedeutet, dass neben dem Shampoo und der Pflegespülung regelmäßig etwa 1 x die Woche eine Haarmaske verwendet wird. Diese gerne lange einwirken lassen, zum Beispiel, wenn man sich eine kleine Me-Time-Auszeit gönnt."

3. "Die Haarmaske auf das handtuchtrockene Haar auftragen, um das Produkt nicht zu verwässern. Bitte das Haar nicht "auswringen", sondern vorsichtig im Handtuch ausdrücken. Je nach Haarlänge eine walnussgroße Menge der Haarmaske in die Handflächen geben und in die Längen und Spitzen einmassieren. Dann mit einem grobzinkigen Kamm durch das Haar gehen, damit die Maske auch überall dort wirken kann, wo sie benötigt wird. Nach der Einwirkzeit gründlich ausspülen."

4. "Gönnen Sie Ihrem Haar eine kleine Auszeit vom Stylingstress. Gerade im Sommer kann man es prima lufttrocknen lassen und auf Hitzetools verzichten."

Die Pantene Pro-V Keratin Reconstruct Haarmasken sind in den Varianten Repair Care, Glatt Seidig, Color Protect sowie Hydra Boost zu einem UVP von 2,95 €3 ab August im Handel erhältlich.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

1Reparatur von Stylingschäden

2Stärke gegen Stylingschäden

3Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200730005452/de/

Contacts:

P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.

Heike Rübeling, Tel.: 06196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.com

Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf

Ann-Kristin Kolodziej, Tel.: 0211 58 58 86 180, E-Mail: ann-kristin.kolodziej@brandzeichen-pr.de