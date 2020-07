NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson startet eine präklinische Studie zu einem Impfkandidaten gegen eine Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2. Der Impfstoff habe bereits bei Affen eine robuste Immunantwort ausgelöst und hier dank der Bildung von Antikörpern spätere Infektionen verhindert, teilte der US-Konzern mit. Durchgeführt werde nun eine Studie der Phase 1/2a in den USA und Belgien. Eine klinische Phase-3-Studie sei für September in der Vorbereitung.

