Die fieberhafte Suche nach einem COVID-19-Impfstoff lenkt das Interesse in Richtung Biotech-Fonds. Daneben bewegt der Goldpreis die Gemüter, Fondanleger nehmen die Gewinne bei Goldminenfonds aber lieber mit. 30. Juli 2020. (FRANKFURT) Börse Frankfurt. Gute Umsätze in Aktienfonds, außergewöhnlich gute Umsätze in Goldminenfonds - so fasst Matthias Präger von der Baader Bank das aktuelle Geschehen im Fondshandel zusammen. "Insgesamt sind die Umsätze hoch, trotz Urlaubszeit, wenn auch nicht mehr so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...