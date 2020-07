Die Wiener Börse hat am Donnerstag zu Mittag weiterhin in der Verlustzone tendiert. Sie steuert damit den siebenten Verlusttag in Folge an. Konjunkturseitig warten Anleger auf Daten zur US-Wirtschaftsleistung. In den Mittelpunkt rückten hierzulande neben frischen Quartalszahlen auch Analystenstimmen.Der heimische Leitindex ATX gab gegen 12.15 Uhr klare 1,72 Prozent auf 2.170,15 Einheiten ab. Der ATX ...

