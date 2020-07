Deutlich im Minus wird die Wall Street am Donnerstag zum Start erwartet. Allerdings wird vorbörslich noch das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht, dem die Anleger mit großer Spannung entgegensehen. Experten erwarten angesichts des coronabedingten Lockdowns einen Einbruch von knapp 35 Prozent zum Vorquartal. Das wäre der stärkste Rückschlag seit dem Zweiten Weltkrieg. Daneben werden noch die Verbraucherpreise und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten mitgeteilt.

Überhaupt können sich die Anleger über fehlende Impulse nicht beklagen. Am Vorabend stützten "taubenhafte" Aussagen der US-Notenbank. Ebenfalls am Abend hatten sich die Chefs der US-Internetriesen Amazon, Apple, Google und Facebook bei einer Kongressanhörung zu ihrer Marktmacht scharfe Kritik anhören müssen. Was aus diesen Anwürfen folgt, ist indes unklar. Drei der Genannten - Amazon, Alphabet und Facebook - werden am Abend nachbörslich Zahlen ausweisen. Auch sonst ist die Berichtssaison in vollem Gang.

Vorbörslich werden Dupont, Procter & Gamble, United Parcel Service und Intercontinental Exchange über das abgelaufene Quartal informieren. Zudem hatten schon am späten Mittwoch nach Handelsende einige Unternehmen ihre Bücher geöffnet.

Der Kurs von Qualcomm wird dagegen vom Abschluss eines langfristigen Lizenzierungsvertrags und der Beilegung eines Streits mit der chinesischen Huawei Technologies um 10,4 Prozent nach oben katapultiert. Der US-Mobilfunkchiphersteller erhält dafür eine Abschlagszahlung über 1,8 Milliarden Dollar von dem Smartphonehersteller.

Für Paypal geht es um 3,1 Prozent aufwärts nach starken Quartalszahlen und einem bestätigten Ausblick. Der Zahlungsdienstleister profitierte in der Corona-Krise von verstärkten Online-Käufen.

Am späten Mittwoch nur knapp behaupten konnten sich Yum Brands. Das Unternehmen, das unter anderem die Restaurantketten KFC und Pizza Hut betreibt, hatte einen Rückgang des Nettogewinns auf 136 von 178 Millionen Dollar gemeldet und einen Umsatzrückgang auf 1,90 (2,12) Milliarden Dollar, der etwas stärker ausfiel, als von Experten geschätzt.

Gut kamen die Geschäftszahlen des Autoteilehändlers O'Reilly Automotive an. O'Reilly konnte Nettogewinn und Umsatz kräftig steigern. Nach eigener Aussage profitierte das Unternehmen stark von den staatlichen Unterstützungsgeldern für private Verbraucher in der Corona-Krise. Die Aktie kletterte um gut 7 Prozent.

