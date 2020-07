Liebe Leser, wer jetzt noch in Kodak investiert, der riskiert, richtig auf die Nase zu fallen. Aber so richtig wirklich. Wir haben zuletzt am Top bei den Wasserstofftiteln gewarnt, beim DAX sind wir auf 13.200 in der Liquidität auf das höchste Level seit Februar gegangen. Die Inliner-Absicherungen spielen heute ihre Kraft voll aus, man schaue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...