Baseus produziert in erster Linie Mobiltelefonzubehör, Laptop-Dockingstationen, kleine Haushaltsgeräte und Autozubehör. In den Jahren 2018 und 2019 wurde die Marke jeweils mit dem AliExpress Global Top Ten Brand Award ausgezeichnet.

Seit 2011 hat sich Baseus zu einer führenden chinesischen Marke im Bereich Unterhaltungselektronik mit Flagship-Stores in China und über 180 Ländern und Regionen weltweit entwickelt. Bis 2022 wird die Zahl voraussichtlich bereits bei über 1000 Filialen liegen.

Baseus ist so erfolgreich, weil es Ladegeräte anbietet, die den neuesten Branchentrends entsprechen, beispielsweise GaN-Ladegeräte (Galliumnitrid), die zunehmend beliebter werden. GAN-Ladegeräte sind kleiner, effizienter und leistungsstärker als herkömmliche Ladegeräte. Daher überrascht es nicht, dass sie auch auf der CES 2020 allgegenwärtig waren.

Unter dem Motto "Charge fast, Baseus first!" werden beim AliExpress Super Brand Day einige der Flaggschiffprodukte von Baseus vorgestellt, darunter das weltweit kleinste 120-W-GaN-Ladegerät , das weltweit erste 45-W-GaN-2-in-1-Ladegerät und das weltweit kleinste 45-W-GaN-Ladegerät mit zwei Ports . Weitere bemerkenswerte Produkte sind die 65-W-Schnelllade-Powerbank mit Digitalanzeige und das 65-W-Kfz-Dualschnellladegerät QC+PPS mit Digitalanzeige .

Im Rahmen des Events werden außerdem weitere innovative Produkte von Baseus präsentiert wie Bildschirmleuchten , Autostaubsauger , Kopfhörer , Handyhüllen und vieles mehr. Mehr als 10 Produkte der Marke haben den deutschen Red Dot Award 2020 gewonnen.

Das Super-Brand-Day-Event unter dem Motto "Charge fast, Baseus first!" beginnt am 10. August um 0:00 Uhr, Pacific Time, USA, und dauert drei Tage. Es gibt täglich 10 % Rabatt auf bestimmte Produkte und exklusive Geschenke für Einkäufe über 49 USD. Ab dem 20. Juli können Kunden den offiziellen AliExpress Store von Baseus besuchen und erhalten dort einen Gutschein-Coupon, wenn sie sich anmelden. Darüber hinaus können Benutzer am Baseus Facebook-Fan-Event teilnehmen und ein iPhone-Geschenkpaket gewinnen.

