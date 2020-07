Die EU-Kommission hat den geplanten Zukauf des AXA-Geschäfts in Polen, Tschechien und der Slowakei für eine Milliarde Euro durch den UNIQA-Versicherungskonzern am Donnerstag bewilligt. Die EU-Kommission habe keine Wettbewerbsprobleme festgestellt, weil es ausreichend Mitbewerber und strikte Regelungen auf diesem Markt gebe, teilte die Brüsseler EU-Behörde am Donnerstag mit.Der im Februar bekannt gegebene ...

