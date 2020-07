(shareribs.com) London 30.07.2020 - Der Goldpreis korrigiert am Donnerstag leicht, bedingt durch den festeren US-Dollar. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld schwierig, wie Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch deutlich machte. Dies unterstützt den Goldpreis langfristig. Am Mittwoch hat Fed-Chef Jerome Powell die Einschätzungen der Zentralbanker zur Lage der Wirtschaft bekanntgegeben. Der Leitzins blieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...