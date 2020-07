Der weltgrößte Industriegasekonzern Linde bekommt die Rezession in der Coronakrise zu spüren und rechnet in diesem Jahr trotzdem mit Gewinnzuwächsen. Im zweiten Quartal sanken die Umsätze um elf Prozent auf 6,38 Milliarden Dollar, wie Linde am Donnerstag im britischen Guildford mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...