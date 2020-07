VAPIANO SE: Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder durch das Amtsgericht KölnDGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Personalie VAPIANO SE: Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder durch das Amtsgericht Köln30.07.2020 / 13:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder durch das Amtsgericht KölnKöln, 30. Juli 2020 - Auf Antrag der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO) hat das Amtsgericht Köln die Herren Nikolaj Schmolcke, Werner Engels und Frau Roxana Nagat bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die derzeit für November 2020 geplant ist, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Es ist beabsichtigt, dass Herr Nikolaj Schmolcke zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt wird. In seiner neuen Zusammensetzung wird der Aufsichtsrat insbesondere die nächsten Schritte des Insolvenzverfahrens begleiten und die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vorbereiten.Lutz Scharpe, Vorstand Vapiano SE30.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1106173Ende der Mitteilung DGAP News-Service1106173 30.07.2020 CET/CEST