Silber hat mit seinem extrem starken und schnellen Anstieg viele überrascht - auch viele Chartanalysten. Wie hoch der Silberpreis auch immer gehen kann, dass er so schnell steigt, lässt tief in die strukturellen Potenziale des weißen Metalls blicken.Dieser Blick ist vor allem für jene nötig, die den mehrjährigen Leidensweg hinter sich haben, den der Silberpreis seit 2011 zurückgelegt hat. Dieser ist in Chart 1 sichtbar und zeigt, dass die "Korrektur' im Aufwärtstrend eigentlich eine Streckfolter für das Nervenkostüm der Anleger war.In Chart 1 sind nun für die gesamte Korrektur seit 2011 die Fibonacci-Retracements markiert. Und diese zeigen Erstaunliches. Denn der charttechnische "Vulkanausbruch' von Silber ging so ziemlich genau bis an sein 38,2 % - Fibonacci-Retracement (gelbe Rechtecke auf 38,2 % - Ebene). Dabei erkennt man auch, dass der von uns immer wieder erwähnte zentrale Musterwiderstand von 21,13 Dollar in der Nähe des 23,6 % - Fibonacci-Retracements liegt. Man hat also aus dieser fraktalen Perspektive bereits ein weiteres Indiz für die zentrale Bedeutung der Marke um 21,13 Dollar, denn sie ist ein fraktaler Widerstand.

