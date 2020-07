Das hatten wir bereits letzte Woche gemutmaßt. Süss erwartet für das laufende Geschäftsjahr 240 bis 260 Mio. € Umsatz anstatt bisher 230 bis 240 Mio. €. Zudem rechnet man nun mit einer EBIT-Marge von 3 bis 5 % statt von bisher 2,5 bis 3,5 %. Auslöser ist der gute Auftragseingang im ersten Halbjahr und die erfreuliche Entwicklung im zweiten Quartal. Der Umsatz legte im ersten Halbjahr um 20 % auf 113 Mio. € zu, während das EBIT von - 0,8 Mio. € auf + 3,2 Mio. € wieder in den schwarzen Bereich drehte. Die Aktie ist mit dem Gesamtmarkt in den Korrekturmodus übergegangen.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

SUESS MICROTEC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de