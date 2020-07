Fresenius (WKN: 578560) hat die Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Diese geben spannende Einblicke in die Entwicklung des Geschäfts während der Coronakrise. Daher schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an, um zu bewerten, was sie für die Fresenius-Aktie bedeuten könnten. Die Halbjahreszahlen von Fresenius Trotz der Coronakrise konnte Fresenius den Umsatz im zweiten Quartal um 2 % steigern. Nicht so gut lief es dagegen beim Gewinn. Dieser fiel im Vergleich zum Vorjahr um 13 %. Die Ursache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...