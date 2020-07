Der Autozulieferer ZF wird künftig keine Antriebskomponenten mehr entwickeln, die nur für Fahrzeuge mit reinen Verbrennungsmotoren geeignet sind. Der in Friedrichshafen ansässige Autozuliefer ZF plant aus den bisherigen zwei Divisionen Pkw-Antriebstechnik und E-Mobility einen einzigen Bereich zu schaffen, in dem für die Elektrifizierung von Auto-Antrieben alle Kompetenzen gebündelt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Man wolle mit dieser Änderung der Konzernstruktur den Wandel hin zum Plug-in-Hybrid mit hoher Reichweite und...

Den vollständigen Artikel lesen ...