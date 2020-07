Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wirtschaft in Deutschland ist im 2. Quartal deutlich eingebrochen. Was bedeutet das für die weiteren Aussichten? Ökonom Prof. Dr. Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI), erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, inweiweit diese Entwicklung sich durch die Corona-Pandemie bereits abgezeichnet hatte und wie sich der Zustand der US-Konjunktur und in China gerade gestaltet. Wie sich erneute Lockdowns auf die Wirtschaft auswirken könnten und was die Notenbanken und Regierungen dagegen tun können, mehr dazu im vollständigen Interview.