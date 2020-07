Wien (www.fondscheck.de) - Mit der Übernahme von Legg Mason will Franklin Templeton sein Geschäft effizienter und breiter aufstellen, so die Experten von "FONDS professionell".Bei dem Zusammenschluss sollten aber auch doppelt vorhandene Strukturen abgebaut und Kosten eingespart werden. In der Folge wolle das Management rund acht Prozent der Stellen streichen. Dies gehe aus einer Präsentation zu den Quartalszahlen von Franklin Templeton hervor. Der kalifornische Asset Manager habe im Februar angekündigt, den als Boutiquendach agierenden Konkurrenten Legg Mason für rund 4,5 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. ...

