In Bayern sind die Sommerferien angelaufen. Trotz Corona wollen viele Familien verreisen und sich von den Strapazen des Jahres erholen. Wenn man dann genüsslich am Strand liegt, will man eines ganz bestimmt nicht: Ständig aufs Handy schauen und die Kurse kontrollieren. Angesichts der latenten Rückschlagsgefahr bietet es sich deshalb an, das Depot mit einem Put-Optionsschein abzusichern. So geht's. Angenommen, ein Anleger hat ein Depot bestehend aus DAX-Aktien im Volumen von 50.000 Euro. Da er diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...