93.940,11 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 12,61 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: -0.70% vs. last gabb, -21.70% ytd, +27.70% seit Start 2013. Im wikifolio haben wir Immofinanz bei 14,24 deutlich aufgestockt, die Aktie ist nun die grösste Position im wikifolio.Immofinanz ( Akt. Indikation: 14,22 /14,31, -0,73%) Anbei auch die neue Zertifikate-Watchlist: BNP Paribas ATX (ÖSTERREICH) OPEN END ZERTIFIKAT (DE0006871890)Im Namen steckt fast alles drin, einzig das Bezugsverhältnis von 0,1 gehört noch erwähnt, ein Schein kostet um demnach um die 220 Euro. Erwähnt gehört ...

