Dem Tech-Hype droht die Wiederholung des Dotcom-Hype vor 20 Jahren. Jede Übertreibung in diesem Sektor ist absolut und relativ einzuordnen. Absolut in den bekannten Größenordnungen wie eingangs schon beschrieben und relativ im Verhältnis zu sämtlichen anderen Aktien, die mit Tech gar nichts oder nur wenig zu tun haben. Also die bekannte Sachlage: Growth gegen Value. Die Tech-Werte werden deutliche Korrekturen hinnehmen müssen, während gleichzeitig die Value-Titel zulegen. In welchen Relationen im Einzelnen, ist von Fall zu Fall zu überprüfen. Ein 25-%-Risiko in den Tech-Aktien hatten wir bereits angesagt. Am Freitag der letzten Woche ging es mit den ersten Titeln um 10 % in wenigen Stunden runter. Daraus entsteht kein Crash und kein Chaos, aber eine schrittweise Reduzierung bis auf ein vertretbares Potenzial. Das lässt sich an mehreren großen Sektoren gut erkennen.



Der Wert der fünf größten Energiekonzerne der Welt (EXXON, CHEVRON, BP, ROYAL DUTCH und TOTAL) erreicht mit rd. 600 Mrd. $ noch nicht einmal ein Drittel des Wertes von AMAZON. Kann das richtig sein? Die Energiekonzerne stehen immerhin für die Ölversorgung/-verarbeitung der Welt und Öl ist kein Spaßmarkt, sondern der wichtigste Rohstoff für die Weltwirtschaft.



