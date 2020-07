Zürich (ots) - Dezentraler JUWELIS HUB01 ist ab 1. August 2020 verfügbar und ermöglicht den sicheren und benutzerfreundlichen Einstieg in die Welt der Krypto-WährungenDie Schweizer JUWELIS Digital Systems AG mischt den Markt für digitale Währungen auf: Noch nie war es so einfach und vor allem sicher, digitale Vermögenswerte zu generieren, speichern und damit zu handeln. "Vertrauen ist die wichtigste Währung der Welt. Aber gerade dieses anfängliche Vertrauen in neue digitale Währungen hat zuletzt massiv gelitten", sagt Erwin Dokter, MBA, Chief Executive Officer der JUWELIS Digital Systems AG, "genau an diesem Punkt setzen wir als europäisches Unternehmen in puncto Vertrauenswürdigkeit und Technologieführerschaft an."Zentraler Bestandteil der Technologie ist der JUWEL, die digitale Münze der JUWELIS Digital Systems AG. "Geprägt" wird die Münze durch den innovativen und dezentralen JUWELIS HUB 01, einem leistungsstarken Hardware-Modul für Zuhause, das gleichzeitig auch ein digitaler Tresor ist. Der JUWELIS HUB 01 ist ab 1. August 2020 in limitierter Auflage auf www.juwelis.digital (http://www.juwelis.digital/) verfügbar.Das innovative Modul generiert durchschnittlich täglich ca. 103 JUWEL. Er verfügt über einen benutzerfreundlichen 7"-Touchscreen, im Inneren arbeiten ein 2GHz-Microprozessor mit sechs Kernen und ein sicheres 128GB Speichermodul. Die generierten Münzen werden ausschließlich lokal auf dem JUWELIS HUB 01 gespeichert und sind so deutlich besser vor unerlaubten Zugriffen und Vermögensverlusten geschützt als bisherige Krypto-Währungen.Die potenzielle Wertsteigerung der Coins ergibt sich einerseits aus der wachsenden Zahl der Benutzer, andererseits an dem zu erwartenden stetig steigenden Unternehmenswert der zukünftig geplanten JUWELIS Exchange. Was Interessenten wissen sollten: Nur die erste Generation des JUWELIS HUB 01 generiert täglich ohne Zusatzkosten den JUWELIS Coin (JUWEL).Der JUWELIS HUB 01 ist Grundlage für die Teilnahme am JUWELIS-Ökosystem, dessen weitere Bestandteile die JUWELIS App und der geplanten JUWELIS Exchange bilden. Die JUWELIS App für Smartphones mit iOS® (in Kürze auch erhältlich) und Android® ermöglicht den jederzeitigen Überblick und Zugriff auf digitale Vermögenswerte und Investitionen. Der JUWELIS Exchange als zentrale Börse rundet zukünftig das Angebot ab.Über die JUWELIS Digital AGDie JUWELIS Digital Systems AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen einfachen, sicheren und vertrauenswürdigen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu schaffen. Oberstes Ziel ist es, Barrieren abzubauen, hohen Sicherheitsstandards zu entsprechen und dennoch Investitionen in digitale Anlagegüter so einfach wie möglich zu gestalten. Das Team setzt sich aus CEO Mag. Erwin Dokter, MBA, COO DDr. Michael Ofner, MBA, Steffen Bastian (Chairman of the Board), Evelyn Bernet (CAO) und Jan Bollmeyer (Chief Sales & Marketing Officer) zusammen.Über die JUWELIS GruppeDie JUWELIS-Gruppe investiert in Unternehmen, Organisationen und Fonds mit der Absicht, neben einer finanziellen Rendite, positive, messbare, soziale oder ökologische Auswirkungen zu erzielen. Die JUWELIS Digital Systems AG wurde im Jahr 2005 gegründet und 2019 neu strukturiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.juwelis.digital (http://www.juwelis.digital/)DisclaimerDie bereitgestellten Informationen enthalten Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Diese Formulierungen beziehen sich auf den gegenwärtigen Ausblick des Managements auf die erwartete wirtschaftliche Entwicklung und unterliegen damit einer Vielzahl von Risiken und Faktoren. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Pressekontakt:Dino \u0160ukaloCorporate Communications ManagerJUWELIS Digital AG+43 650 473 4 402communications@juwelis.digitalOriginal-Content von: JUWELIS Digital Systems AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146822/4666385