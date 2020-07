Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts025/30.07.2020/15:15) - Das perfekte Webinar für alle Unternehmen, Gastronomen, Hoteliers und Freiberufler, die sich mit der Frage beschäftigen - wie mache ich nach Corona PR und ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - und das mit BISS und kreativen Ideen! Bisher haben über 600 (!) Personen dieses Einzelwebinar des Werbetherapeuten besucht und sich Ideen geholt!

Gratis-Webinar am Freitag, den 31. Juli, ab 10 Uhr - einloggen mit Link: https://www.edudip.market/invite/41d0/ 1408482 Für Corona-Marketing-PR-Soforthilfe: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

Warum spezielle PR-Ideen für die zweite Jahreshälfte 2020?

Ganz klar: die Presse ist ständig auf der Suche nach "aktuellen" Themen. Besonders in diesem außergewöhnlichen CORONA-JAHR 2020. Als PR-Verantwortlicher oder Unternehmer sollte man sich daher in diesem Jahr nicht nur vom Jahreskalender inspirieren lassen, sondern auch weiterhin seine Kunden über die akutelle CORONA-Situation im eigenen Unternehmen nicht im Unklaren lassen. Corona ist und bleibt ein wichtiges Thema in der Presse, aber auch bei unseren Kunden!!!!!!

Die Fülle an kreativen Möglichkeiten ist enorm.

Wir unterscheiden dabei zwischen immer wiederkehrenden Themen - wie Jahrestage, Feiertage, Festtage oder sportliche Events. Oder besondere Highlights, die es nur in diesem Jahr 2020 gibt. Wie die Wahlen in den USA oder eben Corona. Und genau hier gilt es - Presse-Storys in Verbindung zu unserem Produkt und den Jahresfesttagen oder Jahresereignissen zu entwickeln.

Die Themen dieses GRATIS-Webinars:

* Was interessiert die Medien in diesem Corona-Jahr, wie wird unser Unternehmen von Interesse für Medien? * Die wichtigsten PR-Fixpunkte bis Ende des Jahres 2020 * Kreative PR-Ideen für diese PR-Fixpunkte * Kreative PR-Ideen für Corona * Identifizieren und Definieren der Themengruppen im eigenen Unternehmen * Ideenfindung für Kern- oder Hauptthemen * Ideenfindung für Jahres-, Saison- oder Coronathemen für 2020 * Ideenfindung für Kreativ- oder Powerthemen für 2020 * PR - anders als die anderen

KURZ GESAGT: In diesem Webinar erfahren Sie das Geheimnis erfolgreicher PR-Jahresplanung in diesem außergewöhnlichen Jahr.

Gleich anmelden - https://www.edudip.market/invite/41d0/1408482

Kostenlose Tipps für Marketing, Werbung und PR unter: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck

