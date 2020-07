Es war ein beeindruckendes Schauspiel. Mehr als 15 Mal gab es bei Eastman Kodak am Mittwoch ein sogenanntes Volatility Break. In der Spitze legte die Aktie mehr als 500 Prozent zu. Seit Wochenbeginn hatte sich die Aktie in der Spitze mehr als ver-25-facht. Mehr als 300 Prozent blieben zum Börsenschluss übrig. Am Donnerstag setzt sich die Rallye fort. Eastman Kodak führt die Gewinnerlisten erneut an.Zu Handelsbeginn steht ein Plus von 30 Prozent zu Buche. Die Aktie springt bereits wieder über die ...

