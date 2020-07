Der Paketdienstleister GLS hat seinen Fuhrpark in Karlsruhe im Rahmen des Modell-Projekts ZUKUNFT.DE um sechs VW e-Crafter erweitert. Die neuen Exemplare übernehmen Zustelltouren im gesamten Innenstadtbereich, der bisher von Dieselfahrzeugen bedient wurde. In Hamburg hatte GLS im Mai bereits acht e-Sprinter von Mercedes-Benz übernommen. Und in der Düsseldorfer Innenstadt erfolgt die Zustellung ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...