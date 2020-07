Nach Informationen der Financial Times ist Großbritannien in seinen Gesprächen über ein bilaterales Handelsabkommen mit Japan ein Durchbruch gelungen. Nun wird im Herbst mit einem Abschluss eines Freihandelsabkommens gerechnet.Das Vereinigte Königreich hatte die Umrisse seiner Verhandlungsziele für einen gemeinsamen Handelsvertrag im Mai 2020 veröffentlicht. Im Juni hatten dann die Gespräche begonnen.Die Handelssekretärin Liz Truss hatte damals gesagt, man teile den Wunsch, einen gültigen Vertrag am Ende der Transitionsphase für den Brexit zu erreichen.Sowohl die japanische als auch die englische Verhandlungsseite erwarten nun einen Abschluss der Verhandlungen bis September, auch wenn immer noch einige Stolpersteine im Verhandlungsprozess lauern.

