FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für DWS nach Quartalszahlen von 27,10 auf 32,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Jacques-Henri Gaulard erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Fondsgesellschaft bis 2022. Allerdings berücksichtige der Aktienkurs wohl bereits, dass die DWS im laufenden Jahr ihr Ertragsniveau von 2019 in etwa halten dürfte./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

