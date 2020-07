In einem zu schaffenden Center sollen Experten Tiktoks Algorithmen und Moderation begutachten können. Marketing-Gag, um sich zum "Good Guy" zu stilisieren, ernst gemeinte Flucht nach vorn oder beides? In einem Blogpost verkündete Tiktok-CEO Kevin Mayer, ein "Transparency and Accountability Center" einrichten zu wollen, zu Deutsch also ein Zentrum für Transparenz und Verantwortlichkeit oder auch Rechenschaft. In diesem sollen Experten Einblick in den Code der verwendeten Algorithmen gewährt bekommen sowie in Echtzeit verfolgen können, wie Tiktok-Mitarbeiter die Plattform moderieren. Dies ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...