Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nach dem schweren wirtschaftlichen Einbruch im Frühjahr Licht am Ende des Tunnels. Er erwartet, dass sich die Wachstumskräfte in der zweiten Jahreshälfte durchsetzen werden. "Wir haben die schwerste Rezession der Nachkriegszeit erlebt, das haben wir vorausgesagt und das hat sich leider bestätigt. Aber wir sehen einen ersten Silberstreif am Horizont", erklärte der CDU-Politiker. "Wir haben im Juli deutliche Anzeichen, dass die konjunkturelle Lage anzieht, dass viele Unternehmen die Talsohle durchschritten haben."

Zuvor hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal eingebrochen ist.

Altmaier mahnte, dass noch ein weiter und steiniger Weg vor Deutschland liege. Es werde mindestens bis in den Herbst hinein dauern, bis es bei der deutschen Wirtschaft in ganzer Breite wieder zu Wachstum komme. Wenn die Corona-Infektionszahlen gering blieben, seien die Chancen gut, dass Deutschland Ende Oktober wieder auf einem "guten Wachstumspfad" sein könnte.

Nun sei es wichtig, dass zusätzliche Belastungen für die deutsche Wirtschaft vermieden und dass internationale Lieferketten stabilisiert werden. Auch sollte sich Deutschland abhärten gegen negative Einflüsse von außen, so Altmaier.

Mit Blick auf die Arbeitslosenzahlen, die bereinigt um jahreszeitliche Einflüsse im Juli um 18.000 gegenüber Juni gefallen sind, sagte Altmaier, es sei Deutschland gelungen, sich vom negativen Trend vieler Länder zu entkoppeln. "Mit dem Instrument der Kurzarbeit haben wir es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglicht, ihre Arbeitsplätze zu behalten, bis die großen negativen Auswirkungen überwunden sind. Das hat sich bewährt", so Altmaier. Auch habe man mit dem umfassenden Rettungsschirm viele Unternehmen stabilisiert.

July 30, 2020

