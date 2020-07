In den letzten Tagen ist die Aktie von EVOTEC (DE0005664809) von einer aktuellen klaren charttechnischen Widerstandsbildung bei 26,00 Euro wieder stark abgetaucht und verliert auch im heutigen Handel bislang in der Spitze weitere - 8,0 % auf nur noch 21,41 Euro.Und dies sogar, obwohl noch am 22.07. die Bekanntgabe eines "neuen" (?) Forschungsauftrags des US-Verteidigungsministeriums zur Entwicklung monoklonaler Antikörper gegen das SARS-Cov-2 (= COVID 19) - Corona Virus von bis zu 18,2 Mio. USD die Aktie zunächst um über 5 % nach oben gehievt hatte.Nur:Wie wir auch bereits am 25.05. im Rahmen unserer Analyse "Evotec: Projekte versus Profitabilität" berichtet hatten, publizierte Evotec bereits am 30.04. die inhaltlich weitgehend deckungsgleiche Meldung eines entsprechenden Forschungsauftrags des Pentagon-Ministeriums, nur mit dem Unterschied, dass damals noch auf eine entsprechende Forschungskooperation zusammen mit der Ology Bioservices Inc. / Seattle verwiesen wurde (deren Partnerschaft ja auch mit Sicherheit weiterhin existiert, so dass Evotec dieses Pentagon-Projekt wohl kaum in völliger Eigenregie betreibt) und außerdem die betragsmäßige Dimension des Pentagon-Auftrags damals zunächst noch völlig offen gelassen wurde.

