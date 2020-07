FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für AMS nach Quartalszahlen von 30 auf 27 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten seien die Aktien des österreichischen Sensorspezialisten auf mittlere Sicht attraktiv, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den kommenden Quartalen ergäben sich viele Wachstumsmöglichkeiten etwa auf dem Gebiet der 3D-Sensortechnik./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

