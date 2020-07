PIERER Mobility AG: Kauf einer 35%-Beteiligung an der digitalen Handelsplattform DealerCenter durch Verwendung eigener AktienDGAP-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien PIERER Mobility AG: Kauf einer 35%-Beteiligung an der digitalen Handelsplattform DealerCenter durch Verwendung eigener Aktien30.07.2020 / 17:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Information zur Veräußerung eigener AktienWels, 30. Juli 2020PIERER Mobility AG: Kauf einer 35%-Beteiligung an der digitalen Handelsplattform DealerCenter durch Verwendung eigener AktienVeröffentlichung gemäß § 65 Abs. 1a AktG und § 119 Abs. 9 BörseG 2018 iVm §§ 4f VeröffentlichungsV 2018Der Vorstand der PIERER Mobility AG ( www.pierermobility.com) hat beschlossen, auf Grundlage der Rückkaufs- und Wiederverkaufsermächtigung für eigene Aktien der außerordentlichen Hauptversammlung vom 4. Oktober 2019 eine Veräußerung eigener Aktien durchzuführen.Mit notariellem Kauf- und Abtretungsvertrag hat die Gesellschaft sämtliche Geschäftsanteile der Pierer Industrie AG, FN 290677 t, mit dem Sitz in Wels (in weiterer Folge "PIAG") an der deutschen DealerCenter Digital GmbH, eingetragen im Handelsregister am Amtsgericht München unter HRB 239583, (in weiterer Folge "DCD GmbH") entsprechend einer Beteiligung von 35 Prozent erworben. In Bezug auf den Kaufpreis wurde vereinbart, dass PIAG ihre im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung an der DCD GmbH im Jahr 2018 getätigten Investitionen (Kaufpreis und Gesellschafterzuschüsse) in Höhe von insgesamt EUR 1.358.750,00 ohne zusätzlichem Aufschlag abgegolten werden. Weiters soll das von PIAG an die DCD GmbH gewährte Gesellschafterdarlehen in der Höhe von EUR 150.000,00 zuzüglich Zinsen von der Gesellschaft eingelöst werden. Es ist beabsichtigt, den Kaufpreis sowie die Einlösung des Gesellschafterdarlehens in Höhe von insgesamt EUR 1.509.693,75 durch Übertragung von eigenen Aktien der Gesellschaft an die PIAG zu leisten.Die Gesellschaft veröffentlichte am 15. Juli 2020 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung (Hinweisbekanntmachung) sowie unter https://www.pierermobility.com/investor-relations/aktie/ in der Rubrik "Aktienverwertung" einen Bericht gemäß § 65 Abs. 1b iVm § 171 Abs. 1 AktG über die Wiederveräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre auf Grundlage der Rückkaufs- und Wiederverkaufsermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Oktober 2019. Der Aufsichtsrat hat dieser Transaktion am 30. Juli 2020 seine Zustimmung erteilt.Veräußerung eigener Aktien:1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung: 4. Oktober 2019.2. Tag der Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses: am 4. Oktober 2019 über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem gemäß § 119 Abs 7 BörseG 2018; am 8. Oktober 2019 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.3. Tag der Veräußerung (Durchführung): voraussichtlich 5. August 2020.4. Aktiengattung: nennwertlose Inhaberaktien (ISIN AT0000KTMI02).5. Beabsichtigtes Volumen der Veräußerung: 30.703 Stück eigene Aktien der PIERER Mobility AG (rund 0,136 Prozent des Grundkapitals).6. Zu leistender Gegenwert je Aktie: EUR 49,1708872097 je eigener Aktie.7. Art der Veräußerung: außerbörslich.8. Zweck der Veräußerung: Einsatz von 30.703 Stück eigenen Aktien zur Begleichung des Kaufpreises und des Einlösungsbetrages für das Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt EUR 1.509.693,75 für den Erwerb der 35-prozentigen Beteiligung an der DCD GmbH9. Auswirkung auf die Börsezulassung: keine.Hinweis gemäß § 5 Abs. 4 VeröffentlichungsV 2018 Die gemäß § 7 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen der Veräußerung eigener Aktien sowie allfällige gemäß § 6 VeröffentlichungsV 2018 zu veröffentlichende Änderungen werden auf der Webseite der PIERER Mobility AG unter https://www.pierermobility.com/investor-relations/aktie/ unter der Rubrik "Aktienverwertung" veröffentlicht.Rechtlicher HinweisDIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.Für weitere Informationen: Investor Relations Mag. 