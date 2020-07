FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 31. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen 07:30 DEU: RIB Software, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Volkswagen Kernmarke VW Pkw Q2-Zahlen (Call 9.00 h) 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Traton, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h) 08:00 DEU: Audi, Halbjahreszahlen und 10.00 h Hauptversammlung (online) 08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Halbjahreszahlen und Verkehrszahlen 08:00 CHE: Glencore, Q2 Production Report 08:00 GBR: Royal Bank of Scotland Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Halbjahreszahlen 08:15 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 09:30 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:55 USA: Under Armour, Q2-Zahlen 13:00 NLD: Fiat Chrysler Automobiles, Q2-Zahlen 13:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen BEL: Umicore, Halbjahreszahlen ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen FRA: Legrand, Halbjahreszahlen, Limoges USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen USA: Weyerhaeuser, Q2-Zahlen USA: AbbVie, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenzahlen 06/20 01:50 JPN: Industrieproduktion 06/20 (vorab) 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/20 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/20 07:30 FRA: BIP Q2/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz06/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q2/20 (vorläufig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig) 11:00 EUR: BIP Q2/20 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/20 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 06/20 15:45 USA: MNI Chicago PMI 07/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/20 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, Moldawien EUR: S&P Ratingergebnis Albanien EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi