FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AURYN RESOURCES INC. AUN CA05208W1086
AB/FROM ONWARDS 30.07.2020 17:15 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AURYN RESOURCES INC. AUN CA05208W1086
AB/FROM ONWARDS 30.07.2020 17:15 CET
AURYN RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de