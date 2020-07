Version 5 des Open-Source-Texteditors Nano ist da. Das Update führt im Wesentlichen neue Farben für farbfähige Terminals ein und kennzeichnet jetzt auch die Syntax von Markdown und einigen anderen. Nano ist der Texteditor des GNU-Projekts. Er ist vollständig in C geschrieben und für den Terminal-Einsatz unter Unix, Linux und Windows vorgesehen. Anders als der Versionssprung auf 5.0 erwarten ließe, bringt der Editor nur Detailverbesserungen mit. Frischere Farben, maßvolle Formatierungen Für den Alltagsgebrauch am deutlichsten spürbar dürften etwa die neuen Farben und Farbvarianten sein, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...