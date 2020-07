Telegram hat eine Kartellbeschwerde gegen Apple bei der Europäischen Kommission eingereicht. Das Ziel der Beschwerde ist nicht weniger als die Abschaffung des App-Stores als alleiniger Hüter über die auf iPhones installierten Anwendungen. Telegram-Chef Pavel Durov schließt sich den Beschwerden bekannter Dienste wie Spotify und Rakuten an, wird dabei aber noch ein Stück radikaler in seinen Forderungen: Durov will den App-Store-Zwang komplett aufbrechen und stellt Apple als Hüter über die iOS-Anwendungen grundsätzlich infrage. Telegram-Chef wirft Apple Missbrauch eines Monopols vor In der Beschwerde an EU-Wettbewerbskommissarin ...

