GEA Group Aktiengesellschaft: GEA steigert vorläufiges Ergebnis im zweiten Quartal deutlich und erhöht teilweise Gesamtjahresprognose 2020DGAP-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung GEA Group Aktiengesellschaft: GEA steigert vorläufiges Ergebnis im zweiten Quartal deutlich und erhöht teilweise Gesamtjahresprognose 202030.07.2020 / 17:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 MAR GEA steigert vorläufiges Ergebnis im zweiten Quartal deutlich und erhöht teilweise Gesamtjahresprognose 2020Im zweiten Quartal 2020 hat GEA Group Aktiengesellschaft das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand* auf voraussichtlich 140,4 Mio. EUR gesteigert. Damit liegt der Wert über der Kapitalmarkterwartung, die sich aus dem Mittelwert der Konsensus-Schätzung von Finanzanalysten ergibt, die VARA Research für GEA zusammengestellt hat. Für das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand lag der Konsensus bei 114,6 Mio. EUR. Der Return on Capital Employed (ROCE), für den keine Schätzung vorliegt, beträgt voraussichtlich 14,8 Prozent (Vorjahr 10,5 Prozent).Aufgrund der soliden Entwicklung im ersten Halbjahr erhöht GEA trotz der weiterhin bestehenden Unwägbarkeiten durch COVID-19 teilweise den bisherigen Ausblick für 2020:* Beim Umsatz erwartet GEA unverändert eine leicht rückläufige Entwicklung (Vorjahr 4.880 Mio. EUR)* Für das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand erwartet das Unternehmen nun mindestens einen Wert am oberen Ende der bisherigen Spanne von 430 bis 480 Mio. EUR (Vorjahr 479 Mio. EUR).* Beim ROCE erwartet GEA jetzt einen Wert in der Spanne von 12,0 bis 14,0 Prozent, nach bisher 9,0 bis 11,0 Prozent (Vorjahr 10,6 Prozent).Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2020 veröffentlicht GEA am 12. August 2020.* EBITDA vor Restrukturierungsaufwand wie definiert im Geschäftsbericht 2019 S. 40 und S. 257.Der Geschäftsbericht 2019 von GEA ist im Internet unter gea.com abrufbar.Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Oliver Luckenbach Head of IR Tel. +49 (0)211 9136 1080 Fax +49 (0)211 9136 31087 oliver.luckenbach@gea.com30.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 9136-0 Fax: +49 (0)211 9136-31087 E-Mail: ir@gea.com Internet: www.gea.com ISIN: DE0006602006 WKN: 660200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1106751Ende der Mitteilung DGAP News-Service1106751 30.07.2020 CET/CEST