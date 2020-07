Die Wasserstoffeuphorie hat die Aktie von 2G Energy in schwindelerregende Höhen getrieben. Unser Kursziel von 60,00 Euro ist weit überschritten. Das Dumme ist nur: Wie so viele der in den neuen Wasserstoff-Basket-Zertifikaten enthaltenen Werte macht auch 2G kaum Umsätze in jenem Segment, das die Fantasie beflügeln soll.

Den vollständigen Artikel lesen ...