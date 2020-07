GEA Group Aktiengesellschaft: GEA steigert vorläufiges Ergebnis im zweiten Quartal deutlich und erhöht teilweise Gesamtjahresprognose 2020DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung GEA Group Aktiengesellschaft: GEA steigert vorläufiges Ergebnis im zweiten Quartal deutlich und erhöht teilweise Gesamtjahresprognose 202030.07.2020 / 19:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.GEA steigert vorläufiges Ergebnis im zweiten Quartal deutlich und erhöht teilweise Gesamtjahresprognose 2020* Auftragseingang geht im zweiten Quartal um 9,8 % auf 1.034 Mio. EUR (Vorjahr 1.147 Mio. EUR) zurück* Umsatz mit 1.165 Mio. EUR um 6,6 % unter Vorjahr (1.247 Mio. EUR)* EBITDA vor Restrukturierungsaufwand um 26,2 % auf 140,4 Mio. EUR gesteigert (Vorjahr 111 Mio. EUR)* ROCE steigt auf 14,8 % (Vorjahr 10,5%)* Gesamtjahresprognose 2020 teilweise erhöhtDüsseldorf, 30. Juli 2020 - GEA hat im zweiten Quartal 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Auftragseingang von 1.034 Mio. EUR erzielt, der trotz COVID-19 um nur 9,8 Prozent unter dem Vorjahreswert (1.147 Mio. EUR) lag. Im gleichen Zeitraum ging der Umsatz um lediglich 6,6 Prozent auf 1.165 Mio. EUR (Vorjahr 1.247 Mio. EUR) zurück. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Vorjahreswert für das Unternehmen einen Rekordwert für ein zweites Quartal darstellte. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand konnte hingegen um 26,2 Prozent auf 140,4 Mio. EUR (Vorjahr 111,2 Mio. EUR) gesteigert werden. Neben deutlichen Margenverbesserungen sowie der schnellen Umsetzung der verschiedenen Restrukturierungsmaßnahmen trugen auch geringere Reisekosten und niedrigere Sonderbelastungen gegenüber dem Vorjahr zu dieser positiven Entwicklung bei. Das Ergebnis je Aktie beträgt voraussichtlich 0,25 Euro (Vorjahr 0,14 EUR). Beim Return on Capital Employed (ROCE) konnte sich der Konzern in den ersten sechs Monaten ebenfalls deutlich verbessern und einen Wert von 14,8 Prozent (Vorjahr 10,5 Prozent) erreichen.Bezogen auf das erste Halbjahr stieg der Auftragseingang von GEA um 3,3 Prozent auf 2.411 Mio. EUR (Vorjahr 2.333 Mio. EUR). Der Umsatz ging leicht um 2,0 Prozent auf 2.258 Mio. EUR (Vorjahr 2.305 Mio. EUR) zurück, während das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand mit voraussichtlich 245 Mio. EUR um 32,0 Prozent gesteigert werden konnte (Vorjahr 186 Mio. EUR)."In einem außerordentlich herausfordernden Umfeld haben wir im ersten Halbjahr ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Dies zeigt, dass unsere im letzten Jahr eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen greifen und unsere neue Organisation erfolgreich gestartet ist. Aufgrund dieser soliden Entwicklung konnten wir unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 teilweise erhöhen. Die wirtschaftliche Gesamtsituation wird jedoch durch COVID-19 auch im zweiten Halbjahr anspruchsvoll und schwer prognostizierbar bleiben," kommentiert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group AG.GEA rechnet für das Geschäftsjahr 2020 beim Umsatz unverändert mit einer leicht rückläufigen Entwicklung (Vorjahr 4.880 Mio. EUR). Für das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand rechnet das Unternehmen nun mindestens mit einem Wert am oberen Ende der bisherigen Spanne von 430 bis 480 Mio. EUR (Vorjahr 479 Mio. EUR). Beim ROCE erwartet das Unternehmen jetzt einen Korridor von 12,0 bis 14,0 Prozent nach bisher 9,0 bis 11,0 Prozent (Vorjahr 10,6 Prozent).Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2020 veröffentlicht GEA am 12. August 2020.Corporate Media and Press:Marc Pönitz Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 9136-1500 marc.poenitz@gea.comÜber GEA "Engineering for a better world": Das treibt die rund 18.500 Mitarbeiter von GEA an. Mit Maschinen und Services insbesondere für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie leistet GEA als einer der größten Systemanbieter einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft - und erzielte dabei 2019 einen Konzernumsatz von 4,9 Milliarden Euro. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren.GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.Kontakt: GEA Group Aktiengesellschaft Tel. +49 (0)211 9136 1081 Fax +49 (0)211 9136 31087 gea.com30.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Peter-Müller-Straße 12 40468 Düsseldorf Deutschland