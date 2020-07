Die Investoren sind heiß auf Goldaktien. Maritime Resources konnte sich jetzt per Bought Deal 6 Mio. Dollar bei Anlegern sichern. Damit soll das Hammerdown-Projekt weiter vorangetrieben werden.

Goldpreis läuft, Goldaktien laufen

Auch bei der Aktie von Maritime Resources 0,20 CAD, CA57035U1021) machte sich zuletzt die Goldpreisrallye bemerkbar. So konnte das Papier gestern sogar die 20-Cent-Marke knacken. Das Management nutzt das gute Umfeld, um die weitere Finanzierung sicherzustellen. So gab man heute einen Bought Deal mit Sprott Capital Partners LP bekannt. Insgesamt sichert man sich damit 6 Mio. CAD. Dazu werden insgesamt 26,7 Mio. Aktien zum Preis von 15 Cent ausgegeben. Ein Teil davon sind steuerbegünstigte Flow Through-Aktien. Das Besondere an einem Bought Deal ist, dass der Partner, also Sprott, den Betrag zusichert und die Aktien selbst bei Investoren platziert. Maritime hat damit die Finanzierung sicher.

