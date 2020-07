Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Esslingen am Neckar (pta033/30.07.2020/19:15) - Der Aufsichtsrat der Private Assets AG, Esslingen, hat im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung den geprüften Jahresabschluss des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2019 festgestellt. Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von EUR 230.311 (Vorjahr: EUR 145.779) aus. Dieser Fehlbetrag ist EUR 19.500 höher als im vorläufigen Ergebnis genannt. Hintergrund ist eine in 2020 zu leistende Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich dem Geschäftsjahr 2019 zugeordnet werden musste. Das buchmäßige Eigenkapital der Private Assets AG zum Bilanzstichtag 2019 ist aufgebraucht und beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 215.569). Zum 31.12.2019 liegt ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von EUR 14.741 vor. Die Gesellschaft finanziert sich derzeit über die teilweise Stundung von Forderungen und befindet sich darüber hinaus in laufenden Gesprächen mit den bestehenden Darlehensgebern. Wie bereits Ende März angekündigt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der kommenden ordentlichen Hauptversammlung umfangreiche Kapitalmaßnahmen zur Rekapitalisierung der Private Assets AG vor. Die vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen beinhalten eine Herabsetzung des aktuellen Grundkapitals von EUR 2,85 Mio. auf Null sowie eine mit der Kapitalherabsetzung verbundende Kapitalerhöhung auf bis zu EUR 329.344. Die Aktionäre der Gesellschaft erhalten hierbei ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien im Verhältnis 8:1, d.h. für aktuell je 8 bestehende Aktien kann im Rahmen der Kapitalerhöhung eine neue Aktie der Gesellschaft bezogen werden. Der Bezugspreis der neuen Aktien wird noch festgelegt, beträgt jedoch mindestens EUR 1,00. Außerdem sollen an der Kapitalerhöhung teilnehmende Aktionäre die Möglichkeit erhalten, nicht von Altaktionären bezogene Aktien nach Maßgabe der noch zu veröffentlichenden Bezugsbedingungen zu erwerben. Die Hauptversammlung der Private Assets AG findet am 7. September 2020 in Hamburg statt. Esslingen, den 30.7.2020 Der Vorstand (Ende) Aussender: Private Assets AG Adresse: Innere Brücke 7, 73728 Esslingen am Neckar Land: Deutschland Ansprechpartner: Claus Dieter Hermanni Tel.: +49 7533 97210 E-Mail: info@private-assets-ag.de Website: www.private-assets-ag.de ISIN(s): DE0006051139 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596129300940 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 30, 2020 13:15 ET (17:15 GMT)





