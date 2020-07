London und New York (ots/PRNewswire) - Red Box (http://www.redboxvoice.com/), eine führende Voice-Plattform, stellt heute Red Box AI Bridge für Salesforce Einstein auf Salesforce AppExchange, dem führenden Cloud-Markt für Unternehmen, vor. Red Box AI Bridge ermöglicht Unternehmen, die derzeit keine Kommunikationsplattform mit Salesforce-Integration verwenden, qualitativ hochwertige Anruf- und Metadaten aus ihrer bestehenden Telefon- oder Kontaktzentrumsplattform zu erfassen. Diese Voice-Daten können dann leicht für Einstein Call Coaching zur Verfügung gestellt werden, um KI-getriebene Informationen zur Verbesserung der Verkaufsleistung zu erhalten.Einstein Call Coaching für High Velocity Sales (https://www.salesforce.com/products/sales-cloud/tools/high-velocity-sales/) wurde letztes Jahr bei Dreamforce eingeführt und ist Teil des 2020 Sommer-Release von Salesforce. Das Programm hilft Managern, einzelne Mitarbeiter effektiver zu coachen und Lernerfolge zwischen Teams zu teilen. Zudem werden tiefere Einblicke in Kundenbedürfnisse und -erfahrungen gewonnen."Durch den Umfang der Konnektivität von Red Box zur Unterstützung einer plattformunabhängigen Spracherfassung sowie durch unsere Fähigkeit, "KI-fähige" Audiodaten von Anrufen zu erfassen, ist die KI-aktivierte Sprachanalyse der nächste logische Schritt für unsere Integration mit Salesforce", fügte Pete Ellis, Red Box CPO, hinzu. "Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit transformativen Ergebnissen ihrer Verkaufsleistungen zu unterstützen."Die Red Box AI Bridge für Salesforce Einstein ist bereits hier auf (https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcrmWUAR)Salesforce AppExchang (https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcrmWUAR)e (https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcrmWUAR) erhältlich, ebenso wie die Voice Data Controller-Anwendung, die das Mapping aller Konversationen eines Unternehmens mit Kontakten, Kunden und aufgezeichneten Leads innerhalb von Salesforce ermöglicht.Zu den Marken von salesforce.com, Inc. zählen Salesforce, AppExchange und andere.Informationen zu Red BoxRed Box ist ein führender dedizierter Voice-Spezialist, der Organisationen befähigt, Sprachdaten unternehmensweit zu erfassen, zu sichern und ihren Wert zu erschließen. Durch die offenste und am stärksten vernetzte Plattform erfassen und transkribieren wir Sprachkommunikationen von über 85 neuen sowie alten Systemen, von internationalen Großkonzernen bis hin zu KMUs. Unsere Kunden behalten die vollständige Datenhoheit, während wir sie mit dem umfassendsten Partner-Ökosystem verbinden, sodass sie den Wert ihrer erfassten Sprachdaten maximieren können.Führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, Kontaktzentrum, Regierungsstellen und öffentliche Sicherheit (darunter sechs der weltweit größten Banken, 85 % der globalen Interdealer-Makler, 1.700 Call-Center und mehr als 80 % der Polizeikräfte im Vereinigten Königreich) vertrauen uns und unserem globalen Reseller-Channel. Wir erfassen und sichern täglich weltweit Millionen von Anrufen für über 3.500 Kunden.Weitere Informationen finden Sie unter www.redboxvoice.com (http://www.redboxvoice.com/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/728408/Red_Box_logo.jpgWenden Sie sich für Presseanfragen bitte an:Clarity PR unter +44 7813 581 513 | +44 7444 368 407redbox@claritypr.comOriginal-Content von: Red Box, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73813/4666592