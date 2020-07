Der iPhone-Konzern Apple hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen vorgelegt.Apple hat am Donnerstag nach Handelsende an der Wall Street Anlegern einen Blick in die Bücher zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 gewährt.Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 US-Dollar. Experten hatten 2,04 US-Dollar je Aktie erwartet, nachdem im Vorjahresquartal ein EPS von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...