Atlassian hat am Donnerstag die Kennzahlen zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt.Atlassian hat nach dem Ende des Donnerstagshandel an der Wall Street die Kennzahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 vorgelegt.In den vergangenen drei Monaten erwirtschaftete der Konzern einen Gewinn von 0,25 US-Dollar je Aktie. Nachdem ein Jahr zuvor ein EPS in Höhe 0,20 US-Dollar vermeldet wurde. Experten hatten ihre Prognosen auf 0,207 US-Dollar je Anteilsschein festgesetzt.Im ...

