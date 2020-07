Google hat angekündigt, Smartphone-Backups für Android und iOS auch den Nutzern des kostenlosen 15-Gigabyte-Kontingents zugänglich zu machen. Das soll einfach über die Google-One-App funktionieren. Google One ist der neue Name des Cloud-Speicherdienstes des Suchmaschinenriesen. Über seine zugehörige App konnten zahlende Kunden des Dienstes schon bislang ihre Android-Smartphones sichern. Das ist interessant, weil das Backup über die One-App weitaus umfassender als die automatische Sicherungsfunktion des Betriebssystems ist. Backup und Speicherverwaltung jetzt auch für Gratisnutzer Nun will ...

