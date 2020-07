Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Apple hat sich seinem dritten Geschäftsquartal inmitten der Corona-Pandemie robust gezeigt und einen Umsatz stärker als erwartet gesteigert. Der Konzern profitierte von der starken Nachfrage nach Apps und Geräten für die Arbeit von zu Hause und konnte eine Abkühlung im iPhone-Geschäft vermeiden.

Apple erzielte einen Umsatz von 59,69 Milliarden US-Dollar, obwohl eine neue Welle von Coronavirus-Ausbrüchen in den USA das Unternehmen zwang, erneut Geschäfte zu schließen. Der Gewinn stieg um etwa 12 Prozent auf 11,25 Milliarden Dollar oder 2,58 Dollar pro Aktie. Analysten hatten für das am 27. Juni beendete Quartal Einnahmen in Höhe von 52,24 Milliarden Dollar erwartet.

Technologieunternehmen haben sich in der Krise besser gehalten als andere Branchen, weil ihre Waren und Dienstleistungen gefragt sind, wenn Menschen auf Telearbeit angewiesen sind und sich weniger außerhalb des Hauses aufzuhalten.

Der Apple-Board segnete am Donnerstag zudem einen Aktiensplit im Verhältnis vier zu eins ab, mit dem die Aktie einer breiteren Investorenbasis zugänglich gemacht werden soll.

Die Aktie kletterte im nachbörslichen Handel um 5 Prozent. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um mehr als 31 Prozent gestiegen, was einem Marktwert von mehr als 350 Milliarden Dollar entspricht.

