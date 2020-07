Die herausragenden Quartalszahlen von Amazon und Apple lassen den asiatischen Handel kalt. Der Nasdaq-Future steigt zwar um mehr als 0,6 % auf über 10.860 Punkte, aber die Euphorie steckt die anderen Benchmarks nicht an. Die restlichen US-Futures schwanken um die Schlusskurse herum. Der DAX-Future sackte wieder zurück und notierte vorbörslich mehr als -1,5 % im Minus um 12.335 Punkte herum.Der deutsche Aktienmarkt erlebte am Donnerstag deutliche Gewinnmitnahmen. Nachdem Unternehmen wie Volkswagen und HeidelbergCement die Anleger mit hohen Verlusten aufgeschreckt hatten, folgte am Vormittag auch noch die Veröffentlichung des vorläufigen Bruttoinlandsprodukts für das 2. Quartal, das mit -10,1 % deutlich schwächer als erwartet (-9,0 %) ausfiel und die Frage aufwarf, wie schnell sich die deutsche Wirtschaft wirklich erholen wird. Der DAX beendete den Präsenzhandel mit einem Verlust von -3,45 % bei 12.379,65 Punkten und der MDAX sank um -2,10 % auf 26.265,42 Punkte. Selbst der TecDAX verlor -2,68 % und fiel unter 3.000 Punkte.

